Salon: Hüseyin Akbaş
Hakemler: Gül Gürhan, Güvenç Deniz Demir
Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Taner Kabakçı, Statsenko, Ergün Orçun, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Burak Hazırol, Aslan Ekşi, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Onur Kurt)
Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy, Kaan Susam (Metin Durmuş)
Setler: 25-13, 25-15, 25-22
Süre: 71 dakika (21, 22, 28)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.