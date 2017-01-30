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Voleybol: Efeler Ligi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:23


Salon: Hüseyin Akbaş

Hakemler: Gül Gürhan, Güvenç Deniz Demir

Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Taner Kabakçı, Statsenko, Ergün Orçun, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Burak Hazırol, Aslan Ekşi, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Onur Kurt)

Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy, Kaan Susam (Metin Durmuş)

Setler: 25-13, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (21, 22, 28)


TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.

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