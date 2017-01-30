Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 eski emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen emniyet amirleri M.A, İ.A, T.T, komiser H.G, komiser yardımcısı A.Y, başpolis memurları O.K, D.A. ile polis memurları M.E, Y.D, N.B. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan emniyet amirleri M.A, İ.A, T.T, başpolis memuru O.K. ile polis memurları Y.D, N.B. ve E.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.