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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:38

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, freninin boşaldığı iddia edilen Ekrem A'ın kullandığı 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu 10 araca çarptıktan sonra durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 41 UE 533 plakalı otomobilde bulunan Fatih Can olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3'ü ağır 17 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ekrem A. hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikameti araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazaya karışan panelvan sürücüsü Kani Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadan süratle gelen kamyonun muhtemelen freninin boşaldığını, kendi aracının da aralarında bulunduğu çok sayıda araca çarparak ilerlediğini belirtti. Kamyonun kendilerini bariyere sıkıştırdığını ifade eden Canbaz, aracında büyük hasar oluştuğunu dile getirdi.

Kamyonun çarptığı bir başka aracın sürücüsü Ergün Efe hızla gelen kamyonun çarpması sonucu aracının büyük hasar gördüğünü, bir şekilde araçtan çıkmayı başardıklarını ifade etti.



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