Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 8 emniyet personeli tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 8'i Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar H.Y, A.B, N.K, M.D, Ö.D, H.Z, H.A. ve K.R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 13'ü emniyet müdürü ve amiri 41 rütbeli personelden 33'ü gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.