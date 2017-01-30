Ordu ve Giresun'da engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

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ORDU (AA) - Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele yarın izin verildi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışının buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalara yol açtığını kaydeden Balkanlıoğlu, "Meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkili kar yağışı beklendiğinden, kamuda görev yapan engelli ve hamileler, 31 Ocak Salı günü için idari izinli sayılmıştır." ifadesini kullandı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da hayatı olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, "İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 No'lu Genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel ile hamile kamu personellerinin idari izini bir gün daha uzatılarak 31.01.2017 Salı günü de idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



