Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen eski polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Kasım tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Rahman B'nin (26), yapılan incelemeler sonrasında "ByLock" kullandığı tespit edildi.
Güvenlik güçleri tarafından dün gözaltına alınan Rahman B, emniyetteki sorgusunun ardından, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.