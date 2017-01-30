Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E, Ö.L ile E.Ö ve F.E isimli kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, V.K, U.B, L.T, Ö.L, E.Ö ve F.E'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken A.E, S.E ve F.Ö'ü serbest bıraktı.

Mahkemeye çıkartılan ve örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda bir süre önce açığa alındığı öğrenilen emniyet müdür yardımcısı M.K, komiser İ.Y ve komiser yardımcısı M.Ç, ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E, Ö.L ile E.Ö ve F.E isimli kişiler gözaltına alınmıştı. 27 Ocak'ta "Bylock"u kullandığı tespit edilen emniyet mensupları M.K ve İ.Y tutuklanırken, M.Ç ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.







