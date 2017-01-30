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Myanmar'da suikaste uğrayan NLD'nin hukuk danışmanı toprağa verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:30

YANGON (AA) - Myanmar'daki Yangon Havaalanında uğradığı suikastta hayatını kaybeden iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) Hukuk Danışmanı ve Yüksek Mahkeme Avukatı Ko Ni, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Myanmarlı insan hakları savunucusu 65 yaşındaki Ko Ni için düzenlenen cenaze törenine, Müslüman toplumunun üyelerinin yanı sıra hükümet yetkilileri, Budist rahipler ve diğer dinlerin temsilcileri de katıldı.

Müslüman Avukat Ni'nin tabutu yeşil İslam bayrağı ve NLD'nin tavus kuşu sembollü kırmızı bayrağına sarıldı.

Diğer yandan, suikastçı Kyi Lin'in kaçmaya çalışırken vurduğu taksici de hayatını kaybetti.

Suikasti bir terör olayı olarak niteleyen NLD'nin sözcülerinden Win Htein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suikastın failinden çok arkasında kimin olduğunu bilmek önemli. Bizce bu işin arkasında başka güçler var." ifadelerini kullandı.

İslam Din Konseyi Başkanı Nyunt Maung Shein de Ko Ni'nin ölümünün Myanmarlı Müslümanlar ve tüm ülke için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Cinayetin ülkedeki farklı topluluklar arasında yeni çatışmaları tetiklemesinden endişe ettiğini belirten Shein, "Tüm Müslümanlara bu olaya şiddetle karşılık vermekten kaçınma çağrısı yapıyorum." dedi.

Ko Ni ile kısa süre önce ülkeye yaptığı ziyarette görüşen BM Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Ko Ni'nin ailesi bir cevabı hak ediyor. Bizler de. Adalet yerini bulmalı! Tüm sorumlular adalet karşısına çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, uluslararası insan hakları grupları cinayetin bağımsız ve tarafsız bir soruşturmayla aydınlatılması çağrısı yaptı.

Bu arada, 2014 yılında hapishaneden çıkan suikastçı Kyi Lin, ilk sorgusunda cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir şey söylemedi.

Yüksek Mahkeme Avukatı Ko Ni, Myanmar'daki Ma Ba Tha'nın aralarında olduğu radikal milliyetçi Budist grupları itham ediyor ve ülkede ordunun siyasetteki ağırlığını eleştiriyordu.

Anayasal konulardaki uzmanlığıyla tanınan Ni, 2008 yılında askeri cunta tarafından hazırlanan anayasa taslağında yapılacak değişiklikler için NLD'ye danışmanlık yapmıştı.

Avukat Ko Ni, dün bazı hükümet yetkilileri ve ülkedeki Müslüman liderlerle Endonezya gezisi dönüşünde Yangon Havaalanında yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürülmüştü.

Ko Ni'yi havalanında taksiye binmek üzereyken öldüren 53 yaşındaki suikastçı Kyi Lin kaçmaya çalışırken kendini durdurmaya çalışan taksiciyi de vurmuştu. Saldırgan polis tarafından yakalanmıştı.

Ko Ni, haziran ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanların temel hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Müslüman Avukatlar Barosu kurulduğunu söylemişti.

Myanmar'da 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Arakan eyaletinde kasım ayında sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan operasyonlar ve yaşanan şiddet dalgasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu Müslüman olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi mülteci konumuna düşmüştü.

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