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Trabzon'daki FETÖ/PDY duruşması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:41

TRABZON (AA) - Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş'ın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevde olduğu sürede kritik görevlere belirli kişileri getirdiği, "ByLock" programı kullandığı ve terör örgütü üyeliği suçlarından tutuklu Yavaş ile avukatı ve yakınları katıldı.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Yavaş, savunmasında, üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmen olarak atandığını ve daha sonra polis akademisi sınavlarına girdiğini söyledi.

İlk görev yeri olan Gaziantep'te komiser yardımcısı olarak göreve başladığını aktaran Yavaş, daha sonra komiser olarak Van'a atandığını ve 1994'te Balıkesir'e tayin olduğunu belirtti.

Yavaş, çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra istihbarat birimine geçtiğini ifade ederek, "Balıkesir'e geldiğimde başkomiser oldum. 1996'da vekaleten istihbarat şube müdürlüğünü yürütmeye başladım. 1999'da ikinci şark görevi için Iğdır'a gittim. Orada da yine istihbarat şubeye emniyet amiri olarak vekaleten baktım. Daha sonra Afyonkarahisar'a geldiğimde 4'üncü sınıf emniyet müdürüydüm. Burada da istihbarat şube müdürü olarak devam ettim." dedi.

Yavaş, 2008 yılında tayin olduğu İzmir'de İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildiğini, daha sonra Tunceli ve Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptığını söyledi.

Trabzon'da göreve başladığında ilk yıl özel kalem müdürü dışında atama yapmadığını savunan Yavaş, iddianamede yer alan Mustafa Başer'i istihbarat şube müdürlüğüne kendisinin getirmediğini öne sürdü.

Başer'i, istihbarat şube müdürlüğünden alarak yerine İzmir'den tanıdığı Hasan Aydın'ı atadığını söyleyen Yavaş, "Başer ile ilişkim müdür-amir ilişkisidir, kendisini Trabzon'da tanıdım." dedi.

Dönemin Asayiş Şube Müdürü Mustafa Bulut'u kendisinin atadığı yönündeki iddialar sorulan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ben geldiğimde Bulut, asayiş şubedeydi. Asayiş şubedeki insanların çok aktif ve başarılı olması lazım. Ben de kendisini aldım, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne verdim. 17-25 Aralık'tan sonra dönemin Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, beni telefonla arayarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürünü değiştirmemi istedi. Bana Mustafa Bulut'u önerdi. Ben de Bulut'un o görevi yapamayacağını belirttim. Vali, bakanın emri olduğunu söyledi. Ertesi gün onayını götürüp imzalattığımda vali, tekrar bakanın emri olduğunu hatırlattı. Bu konuda o dönemin valisinin ifadesinin alınmasını istiyorum."

Adına kayıtlı 2 telefon hattı bulunduğunu belirten Yavaş, "ByLock" programını kullanmadığını ve böyle bir programa ihtiyacının olmadığını savundu.

Yavaş'ın Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde yakın korumalığı ve şoförlüğünü yapan tanık M.D. ise ismini hatırlamadığı "Ergenekon" ve "Balyoz" davaları savcısının ailesiyle Trabzon'a geldiğini söyledi.

Tanık M.D, Emniyet Müdürlüğü konutunda ağırladıkları savcıyı daha sonra Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize'ye kadar götürdüğünü belirtti.

FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklu yargılanan Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de Trabzon'a geldiğini dile getiren M.D, "Akyürek o dönem Teftiş Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Teftiş Kurulu'na ait araçla eşi ve kızıyla birlikte Trabzon'a geldi. Sonra Akyürek ve Yavaş, benim koruma olarak bulunduğum araçla Rize'ye gitti. Akyürek'in neden geldiğini bilmiyorum. Akyürek, gelişte ve gidişte arkadaki seslerin duyulmaması için radyonun sesini açtırdı. Rize'den ayrıldıktan sonra Trabzon'a gelindi. Gece Emniyet Müdürlüğü konutunda konakladı." diye konuştu.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı beyanında, "ByLock" içeriklerinin incelenmesi ve dönemin valisinin dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


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