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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat Devlet Hastanesinde yangın

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:01
Tokat Devlet Hastanesinde yangın

TOKAT (AA) - Tokat Devlet Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanenin poliklinik binası zemin katında bulunan patoloji bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada hastanenin bazı bölümleri duman altında kaldı.

Bölüme girebilmek için balyoz yardımıyla kapıyı kıran ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonunda alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle bölümde hasar meydana geldi. Başhekim Cengiz Yakıt, bölüme gelerek olay hakkında bilgi aldı.

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