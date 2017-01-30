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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'da FETÖ/PDY soruşturması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:07

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir kadın, doğum yaptıktan bir gün sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan F.G. adlı kadının doğum yapmak üzere, hastaneye müracaat ettiğini belirledi.

Dün hastaneye giden polis ekipleri, şüpheliyi hamile olduğu gerekçesiyle gözaltına almadı. Güvenlik önemlerinin ardından, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan F.G, taburcu edilmesinin ardından, bugün gözaltına alındı.

Şüpheli Fadime G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis tarafından adliyeye 1 günlük bebeğiyle getirildi.

Fadime G. mahkemeye girdiği sırada, bebeği yakınları tarafından alındı. Yeni doğum yapan şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkeme, bir gün daha hastanede kalmasına karar verdi.

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