HDP'li Botan gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkarılan Botan, gözaltına alındı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Botan, işlemlerinin ardından, Van Adliyesi'ne götürüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta görülen duruşmada zorla getirilme kararına rağmen duruşmalara katılmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında "yakalama" kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.





