Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,00 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|60,19
|41,74
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|31,80
|24,39
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|13,80
|13,80
|HTS
|Kavurma
|KG
| 34,95
| 34,95
| 34,95
|ESKS
|Kavurma
|KG
|50,00
|50,00
|50,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış