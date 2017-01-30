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Arabulucular Derneği 1. Olağan Genel Kurulu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:57

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "Şu ana kadar 9 bine yaklaşan arabuluculuk yapıldı. Yapılan arabuluculuğun miktarı 707 milyon lirayı geçti." dedi.

Öztatar, Arabulucular Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, arabuluculuğun Yargıtaya ve istinaf mahkemesine gidecek uyuşmazlıklara çözüm getirdiğini, bu sayede vatandaşların gözünde yargıdaki şüphenin azaldığını söyledi.

Uygulamanın rüştünü ispat ettiğini, bu ay 3 binden fazla arabuluculuğun gerçekleştirildiğini dile getiren Öztatar, "Arabuluculuk yöntemine çok ciddi bir rağbet var. Bu da bizi çok sevindiriyor. Şu ana kadar 9 bine yaklaşan arabuluculuk yapıldı. Yapılan arabuluculuğun miktarı 707 milyon lirayı geçti. Bu konuda amacımız arabuluculuğa daha fazla uygulama yaptırmak suretiyle zorunlu hale gelmesi." diye konuştu.

İş davalarıyla ilgili kanun tasarısı hazırlandığını anımsatan Öztatar, tasarının kabul edilmesi durumunda 400 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculuk eşliğinde çözüleceğini bilgisini paylaştı.

Öztatar, Yargıtay ve istinaf mahkemelerine gittiğinde uzun süre beklenecek davaların, arabuluculuk sayesinde kısa sürede halledildiğini kaydetti.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hüseyin Kaya da Arabulucular Derneğinin önemine değinerek, "Arabuluculuk mevzuatının bir an evvel çıkarılması, Türkiye'de oluşan dosya sayısını hem azaltacak hem de adalet teşkilatında oluşacak başka yapılanmaların da önüne geçecek. Yapısal bir sorunu kökünden çözecek bir yöntemdir." diye konuştu.

- "Devletimizden katkı bekliyoruz"

Arabulucular Derneği Başkanı Çiğdem Arslan da derneğin 2 yıldır aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu uygulamanın Türkiye'deki uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağladığını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde de iş uyuşmazlıklarında özellikle bir dava şartı olarak arabuluculuğun gelmesi söz konusu olacak. Devletimizden ve bürokrasimizden bu konuda katkılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk yöntemine destek veren iş adamı Cevat Yılmaz da derneğin faaliyetlerini öğrenince uygulamayı kendi iş yerinde başlattığını, amacının işçinin hakkını ödemek olduğunu söyledi.

Genel Kurulun ardından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar, katılımcılara plaket takdiminde bulundu.

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