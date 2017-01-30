Zonguldak'ta okullardan hırsızlık iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir yurt binasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki 7 okula girerek bilgisayar ve para çalan kişi yada kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

İlçedeki okullarda güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Alaplı Çok Programlı Lisesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, söz konusu yere gitti.

Ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçarak Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürlüğü binasına saklandığı belirlendi.

Yurttan da kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Soner Ö, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada şüphelinin, 2 ay önce cezaevinden firar ettiği öğrenildi.