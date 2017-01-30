30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"İçimizdeki Kahramanlar" 15 Temmuz'u anlattı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:17

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi" kapsamında düzenlenen programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük katkı sağlayan gaziler ve şehit yakınları yaşadıklarını anlattı.

Kundu'da bir otelde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı il ve ilçe müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen program Kur'an-Kerim okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, darbe girişimine karşı verilen mücadelede çok yakın arkadaşlarının şehit olduğunu anlattı. Toplantıya o gün meydanlarda tanklara karşı direnenlerin katıldığını belirten Tekin, "Bugün burada toplantı yapıyorsak 15 Temmuz günü tankların, uçakların önüne çıkan, alanları dolduran fedakar, cefakar ve ölümü hiçe sayarak direnen halkımız sayesinde." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 15 Temmuz direnişini gerçekleştiren kahramanların 51. kez özel bir programla vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Kahramanların o gece yaşadıklarını Ankara ve İstanbul dışındakilere de birebir anlatma fırsatı bulduğunu vurgulayan Baykan, "Onların bu direnişleri sayesinde bugün buralarda rahatça hareket edebiliyoruz. Onların o gece yaşadıklarını bizlere aktarmasına halkımız büyük ilgi gösteriyor. Bizler bu kaynaşmayı sağlamaya devam edeceğiz. O kahramanların ortaya koydukları çabanın kıymetini çok daha iyi anlaşılıyor." diye konuştu.

- Kahramanların hikayeleri

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle şehit olan Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, o gece yaşananları anlattı.

"15 Temmuz'u anlatmaya değil, yaşatmaya geldim. O gün yaşadıklarımızı ancak bu şekilde anlarsınız" diyen Dağ, o gece Ankara'da jet seslerini duyunca içinden "PKK'nın kökünü kazıyacaklar" diye geçirdiğini belirten Dağ, "Oysa bu milletin kökünü kazımaya gelmişler." dedi.

Bir komşularından darbe girişiminde bulunulduğunu öğrendiklerini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezine gitmek için çıkmayı düşünürken Külliyeye gitmeye karar verdim. Külliye önünde kendi askerimiz diye düşündüğümüz kişiler o gece çok saldırganlardı. Adeta gözlerinden ateş saçıyorlardı. 'Asker Kışlaya' diye sloganlar atılmaya başlayınca helikopter bizi taramaya başladı. Kimse beklemiyordu. Elimizde sopa dahil şiddet içerecek hiçbir şey yoktu. Aklıma şehadet etmek bile gelmedi. Sadece çığlık attım."

- "Onları affetmiyorum"

Eşiyle Külliye önünde buluşmayı düşünürken helikopter saldırısının gerçekleştiğini anlatan Dağ, "Caddede bir cenaze gördüm. Fotoğrafını çektim. Elbiselerden 'Şu yatan benim eşim olabilir' dedim. Bir özel harekat polisinden rica ederek cesedin yanına götürmesini istedim. Eşimin parçalanmış halini gördüm. O gece orası Türkiye'nin en güvensiz yeriydi. Çatışma nedeniyle eşimin cesedini alamadık." dedi.

Bugün hala FETÖ'yu savunanlar olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peşinden koşanları görüyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ben eşimi başsız defnettim. Başı gövdesinden ayırdıkları için onları affetmiyorum. Onlara maddi manevi bağlı hala kim varsa onlara hakkımı helal etmiyorum. 15 Temmuz'u anlatmaya devam edeceğim. Ömer Halisdemir'leri, Muhammet Yalçın'ları, Halil Kantarcı'ları ve 248 şehidimizin tamamını anlatmak benim görevim. Gençlere 15 Temmuz'u çok iyi anlatalım ki bir daha görmeyelim. Bir daha Ahmetler, Mehmetler solmasın. Ömer Halisdemir'ler solmasın."

- "Oyun" diyenlere delil olsun diye...

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı'na giren Abdullah İrgin de içeriden cep telefonuyla yayın yaptığını anlattı. Darbe gecesi yaşananları "Oyun" diye dillendirenlere delil olsun diye o görüntüleri çektiğini belirten İrgin, "Benim o gece sosyal medyadan paylaştığım görüntüler birileri tarafından ertesi sabah silinmiş. Bu ihaneti unutturmamak için şehir şehir geziyorum. Ben ne AK Partiliyim ne de devlet memuruyum. Benim tek derdim bu vatanı böldürtmemek, bu bayrağı indirtmemek ve bu ezanı dindirtmemek." dedi.

İstanbul Saraçhane'de darbecilerin açtıkları ateş sonucu iki bacağından vurularak yaralanan milli karateci İsmet Doğan da o gece yaşadıklarını anlattı. Doğan, "Biz o gece vatanı kurtarmaya giderken bazı insanların fırınlar ve banka ATM'leri önünde kuyruklar oluşturduğunu gördüm." diye konuştu.

Program sonunda sanatçı Dursunali Erzincanlı, Ömer Halisdemir için yazdığı "30 kuş" adlı şiiri okudu.


İLGİLİ HABERLER

Alanya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ALANYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Alanya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ALANYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kestel'de parke çalışmalarında sona gelindi
YEREL

KESTEL'DE PARKE ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Klima ve elektrikli ısıtıcılar kömürü vurdu
YEREL

KLİMA VE ELEKTRİKLİ ISITICILAR KÖMÜRÜ VURDU
'Pijamalı Adamlar' Manavgat'ı kahkahaya boğdu
YEREL

'PİJAMALI ADAMLAR' MANAVGAT'I KAHKAHAYA BOĞDU
Manavgat Belediyesi'nden Sarılar'a yatırım
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ'NDEN SARILAR'A YATIRIM
Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN 5 YILDIZLI TATİL KEYFİ

Konyaaltı Belediyesi'ne EMİTT 2017'de 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülü
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NE EMİTT 2017'DE 'EN İYİ DESTİNASYON TANITIMI' ÖDÜLÜ
Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı
YEREL

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE FIRTINA UYARISI
Antalya OSB'nin 2017 yılı bütçesi belirlendi
YEREL

ANTALYA OSB'NİN 2017 YILI BÜTÇESİ BELİRLENDİ
Kök Hücre Farkındalık Kampanyası
YEREL

KÖK HÜCRE FARKINDALIK KAMPANYASI
Eski Kındıra yolunun asfaltını yenilendi
YEREL

ESKİ KINDIRA YOLUNUN ASFALTINI YENİLENDİ
BAL derbisinde Kepez Belediyespor galip geldi
YEREL

BAL DERBİSİNDE KEPEZ BELEDİYESPOR GALİP GELDİ
Başarılı öğrencilerin 5 yıldızlı tatil keyfi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN 5 YILDIZLI TATİL KEYFİ
Kepez'den futbola 603 sporcu
YEREL

KEPEZ'DEN FUTBOLA 603 SPORCU
Başkan Uysal: Taraf olma cesaretini göstermemiz lazım
YEREL

BAŞKAN UYSAL: TARAF OLMA CESARETİNİ GÖSTERMEMİZ LAZIM
Medical Park ile Kepez Belediyesi arasında sağlık protokolü
YEREL

MEDİCAL PARK İLE KEPEZ BELEDİYESİ ARASINDA SAĞLIK PROTOKOLÜ
Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı
YEREL

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Muratpaşa'da 850 pazarcı esnaf kura çekti
YEREL

MURATPAŞA'DA 850 PAZARCI ESNAF KURA ÇEKTİ
Kedi Evleri çocukların akınına uğradı
YEREL

KEDİ EVLERİ ÇOCUKLARIN AKININA UĞRADI
Kaymakam Şimşek'ten esnafa asayiş uyarısı
YEREL

KAYMAKAM ŞİMŞEK'TEN ESNAFA ASAYİŞ UYARISI
Kaymakam Şimşek'ten STK'lara 'Duyarlı olun' çağrısı
YEREL

KAYMAKAM ŞİMŞEK'TEN STK'LARA 'DUYARLI OLUN' ÇAĞRISI