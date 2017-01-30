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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Otoyolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:30

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobiliyle otoyolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, amatör kameraya yansıdı.

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, bir grup gencin Perşembe-Bolaman bölünmüş otoyolunun Doğan Mahallesi mevkisine gelerek araçlarını emniyet şeridine park etmeleri yer alıyor.

Kayıtların devamında bir süre bekleyen gençlerden birinin otomobiliyle emniyet ile sağ şeritte ileri ve geri manevralarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, yoldan geçen bazı sürücülerin korna çalarak bu duruma tepki gösterdiği görülüyor.

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