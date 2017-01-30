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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:32


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek

Adanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ, Koman, Roni, Vinicius, Magaye

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Andre Castro, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita

Gol: Dk. 5 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tunay Torun (Kasımpaşa), Dk. 10 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 17 Roni (Adanaspor)

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Adanaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'dan topu kapan Roni, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Adanaspor maçta 1-0 öne geçti.

16. dakikada soldan Vinicius'un ortasında ön direkte Roni kafayla topu Magaye'ye indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

22. dakikada Tunay Torun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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