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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:38

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Günün maçında Şanlıurfaspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Eskişehirspor puanını 35'e çıkardı ve averajla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:


- Sonuçlar

Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1

Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: 3-1

Boluspor-Elazığspor: 1-2

Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2

Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 1-0

Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Altınordu-Göztepe: 0-1

Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 1-1


- Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. ESKİŞEHİRSPOR19 11 5 3 36 22 14 35
2. GÖZTEPE19 10 5 4 32 22 10 35
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR19 10 4 5 27 20 7 34
4. SİVASSPOR19 9 5 5 27 17 10 32
5. GİRESUNSPOR19 8 6 5 24 17 7 30
6. BOLUSPOR19 8 3 8 29 33 -4 27
7. DENİZLİSPOR19 8 5 6 28 22 6 26
8. ÜMRANİYESPOR18 7 5 6 24 21 3 26
9. BALIKESİRSPOR18 6 6 6 30 21 9 24
10. ADANA DEMİRSPOR19 5 11 3 20 19 1 23
11. ŞANLIURFASPOR19 5 7 7 18 17 1 22
12. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR19 6 4 9 24 27 -3 22
13. ALTINORDU19 5 7 7 23 26 -3 22
14. ELAZIĞSPOR19 6 6 7 19 20 -1 18
15. BANDIRMASPOR19 4 6 9 18 25 -7 18
16. MANİSASPOR19 4 8 7 23 31 -8 17
17. SAMSUNSPOR19 3 5 11 9 26 -17 14
18. MERSİN İDMANYURDU19 4 4 11 14 39 -25 13


Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.


- 20. hafta

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Altınordu

13.00 Sivasspor-Samsunspor

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe-Balıkesirspor

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