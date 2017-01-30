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Myanmar'da 92 bini aşkın Arakanlı Müslüman yerinden edildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:38

YANGON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da geçen ekimden bu yana askeri operasyonların sürdüğü Arakan eyaletinde 92 binden fazla Rohingya'nın (Arakanlı Müslüman) yerinden edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamada, Arakan'da sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgası nedeniyle yerinden edilen Rohingya sayısının 92 bini aştığı belirtildi.

Şiddet dalgasının en çok etkilediği Arakan'ın kuzeyinde 23 bin kişinin ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı, 69 bin kişinin ise komşu Bangladeş'e sığındığı kaydedildi.

Bölgede 13 Ocak'tan bu yana 35 bin kişiye acil gıda yardımı yapıldığı ancak koruma faaliyetlerinin geçici olarak durduğu ve uluslararası yardım görevlilerinin çoğunun ilçe merkezleriyle sınırlanmış olduğu ifade edildi.

Ayrıca şiddet olayları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve kuzeydoğusundaki Şan eyaletlerinde de 11 bini yakın dönemde olmak üzere 23 bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

BM, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.

Arakan'da sınır karakollarına kasım ayında düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu.

Eyalette, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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