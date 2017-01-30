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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 21:51
GÜNCELLEME - Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ocak'ta Bartın, Ankara ve Niğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen H.U, H.S, M.K, H.İ ve O.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, 27 Ocak’ta "ByLock"u kullandıkları ve "abla" oldukları öne sürülen H.Ö, H.K, ve C.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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