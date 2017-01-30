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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Senarist ve heykeltıraş Tan toprağa verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:04

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren senarist ve heykeltıraş Zehra Tan toprağa verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1979'da çekilen, başrolünde Hülya Koçyiğit'in oynadığı "Almanya Acı Vatan" filminin senaristi Tan (67) için Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tan'ın yakınları, arkadaşları ve Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel katıldı.

Kılınan namazın ardından Tan'ın cenazesi, Kemer Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

1950 yılında Salihli'de doğan Tan, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1968'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1972'de İşletmecilik Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde müdürken emekliye ayrıldı.

Tan, 1979 yılında Berlin'de çekilen ve başrollerini Hülya Koçyiğit ile Rahmi Saltuk'un paylaştığı "Almanya Acı Vatan" filminin senaristliğini yaptı.

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