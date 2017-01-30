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Uşak'ta "Anayasa" paneli

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:09

UŞAK (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin tüm operasyonlara, tüm bölünme senaryolarına direniyor olmasının, milli birlik ve beraberliğini koruyor olmasının sebebi demokrasi olmasıdır." dedi.

Feyzioğlu, Uşak Barosu'nca düzenlenen "Anayasa" paneli öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hukuk sisteminin bağımsızlığını herkesin savunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

"Türkiye'nin tüm operasyonlara, tüm bölünme senaryolarına direniyor olmasının milli birlik ve beraberliğini koruyor olmasının sebebi demokrasi olmasıdır." diyen Feyzioğlu, demokrasinin önemine dikkati çekti.

Anayasa değişikliği teklifinin ülkeyi hangi siyasi partinin ya da hangi liderin yöneteceğiyle ilgisi olmadığını vurgulayan Feyzioğlu, "Geleceği düşünerek, milletimiz bu kararı vermeli." diye konuştu.

Türkiye'nin bölücü, yıkıcı örgütlerin ve onların arkasındaki küresel güçlerin saldırısı altında bulunduğunu anlatan Feyzioğlu, "Milli birliği güçlendirmek için Cumhurbaşkanı milletin tamamını kucaklamalı." ifadesini kullandı.

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