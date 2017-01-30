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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:13

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si kadın 69 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Bugün dinlenen 5 sanık ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı mütaaalasında, suç vasfının lehe değişme ile mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini göz önüne alarak, 30 sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme Heyeti, sanıklardan 29'unun adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin yanı sıra tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, 24 Ocak'ta başlayan duruşmada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklardan 64'ünün, 27 Ocak'a kadar savunmaları dinlenmişti.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

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