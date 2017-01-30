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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Serkan Emlek, Semih Vural, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Crocker 17, Mejia 15, Kaya Peker 13, Copeland 6, Yiğit Arslan 3, Caner Topaloğlu, Kadir Bayram, Micic 16, Ivanov 2, Muhsin Yaşar 4

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 2, Moerman 18, Zicic 7, Bertans 9, Ender Aslan, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk, Okben Ulubay 4, Furkan Aldemir, Harangody 10

1. Periyot: 24-14

Devre: 48-37

3. Periyot: 68-50

Beş faulle çıkan: 39.03 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)





BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında TOFAŞ, Darüşşafaka Doğuş'u 83-66 yendi.

TOFAŞ bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Moerman ile bulduğu basketlerle ilk 4 dakikayı 10-4 üstün geçti. Rakibine Kaya Peker, Crocker ve Mejia ile karşılık veren TOFAŞ, yakaladığı 13-0'lık seriyle 8. dakikada skoru 21-12 yaptı ve ilk periyodu 24-14 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci çeyreğe de taşıyan Bursa ekibi, Crocker ve Copeland'ın basketleriyle 14. dakikada farkı 20 sayıya (40-20) çıkardı. Konuk takım, Harangody ve Wanamaker ile farkı eritmeye çalışırken, TOFAŞ soyunma odasına da 48-37 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan TOFAŞ, 25. dakikada skoru 60-43 yaptı ve son çeyreğe 68-50 önde girdi.

Son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren TOFAŞ, karşılaşmadan 83-66 galip ayrıldı.