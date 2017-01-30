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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Meksika'dan İsrail'e "duvar" tepkisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:28

MEXICO (AA) - Meksika, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme projesine destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle özür dilemesini istedi.

Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, Televisa kanalına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ifadeleri nedeniyle özür dilemesinin uygun olacağını söyledi. Videgaray, konunun aydınlatılması ve düzeltilmesini beklediklerini ifade etti.

Netanyahu, cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan Trump haklı. Ben İsrail'in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararname imzaladığını açıklamıştı. Trump'ın kararnameyi imzalamasının ardından 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış, Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.

İsrail bu ay başında Mısır ile sınırının bir kısmına "akıllı duvar ördüğünü" duyurmuştu. İsrail ayrıca yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria etrafına da sekiz metre yüksekliğinde duvar örerek burada yaşayanların seyahat özgürlüğünü sınırladı.

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