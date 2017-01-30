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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Şampiyon buz hokeycilere coşkulu karşılama

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:30


ERZURUM (AA) - Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk Milli Takımı, Erzurum'da davul ve zurnayla karşılandı.

Erzurum Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindeki heyetin çiçeklerle karşıladığı milli takım oyuncuları, sıfırın altında 20 derecelik soğukta davul ve zurna eşliğinde oynadı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Taşkesenligil, milli takımın çok büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Milli takımda bulunan oyuncuların büyük bölümünün Erzurumlu olduğunu aktaran Taşkesenligil, "Hepsi Erzurumlu olmasa da hepsi vatandaşımız ve hepsini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, bağrımıza basıyoruz. 2011'de Erzurum'a yapılan spor tesisleri artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Önce curlingde hem bayanlarda hem erkeklerde dünya ikinciliği kazandık. Bugün de böyle bir başarıyı almamız Türk sporu adına büyük gelişme olmuştur." diye konuştu.

Milli takımın yardımcı antrenörü Yakup Arslan, Yeni Zelanda'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla üçüncü klasmandan ikinci klasmana yükseldiklerini aktardı.

Kamp sürecinde çok yoğun çalıştıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"İstediğimiz hedefe ulaştık. Burada İzlanda ve Çin gibi teknik ve taktik bakımından kuvvetli takımlarla karşılaştık. Bu başarı dikkate alınarak bu spora el atılmalı ve daha ileriye doğru götürülmeli. Kamp sürecinde biz 15 Temmuz şehitlerini düşünerek hazırlandık. Yine kamptayken İzmir'de Fethi Sekin polisimiz şehit olmuştu, onlar adına oynadık. Onları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Allah bu düşünce ve isteğimizle birlikte şampiyonluğu nasip etti. Bu şampiyonluğumuzu Türk milletine hediye ediyoruz."

Takım kaptanı Emrah Savaş ise inanarak şampiyonluğa ulaştıklarını dile getirerek, "Türk'ün gücünü bir kez daha Yeni Zelanda'da gösterdik. Çok mutlu ve sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

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