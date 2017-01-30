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Maçın ardından

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:34


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Çok güçlü bir takıma karşı geriden gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten ligin en tempolu maçı oldu. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Oyunu kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Golü bulduk, kısa süre kalmasına rağmen ikinci gol için de önemli gayret sarf ettik. Çok güçlü bir takıma karşı geriden gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.


- Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan ise maçta öne geçmelerine rağmen skor üstünlüklerini koruyamadıklarını ifade etti.

Ligde averajla lider olduklarını aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Puan farkıyla lider olmak istiyorduk ama başaramadık. Rakibimizin puan durumu ile oynadığı futbol arasında çok büyük bir fark var. Kesinlikle daha üst sıralarda olması gereken bir takım. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ama öne geçtikten sonra daha fazla gol de bulabilirdik. Çok dirençli bir takım vardı. Onlar da gol attıktan sonra galip gelebilirdi. Çok centilmence bir mücadele oldu. Şanlıurfaspor'a kupada ve ligde başarılar diliyoruz."

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