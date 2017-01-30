31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 22:50

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 5 jandarma personeli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada daha önce açığa alınan, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 5 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Alemdar cami cemaatiyle biraraya geldi
YEREL

BAŞKAN ALEMDAR CAMİ CEMAATİYLE BİRARAYA GELDİ
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Adapazarı Belediyesi personeline kentsel dönüşüm eğitimi
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ PERSONELİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor
YEREL

KOCAALİ ATIKSU ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Türkmen STK'lardan Sakarya Valisi Coş'a destek
YEREL

TÜRKMEN STK'LARDAN SAKARYA VALİSİ COŞ'A DESTEK
Sakarya'da depo yangını
YEREL

SAKARYA'DA DEPO YANGINI
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Yeni Emniyet Müdürü Pınarbaşı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
YEREL

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ PINARBAŞI'NDAN BAŞKAN DİŞLİ'YE ZİYARET