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Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:00

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ekonomi üzerinde tek başına baskı oluşturmayacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi kendi iç dinamikleri üzerinden olumsuzlukları aşabilecek güçte" dedi.

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de son bir yılda ülke güvenliği açısından önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, ekonominin tüm olumsuzluklara rağmen direnç gösterdiğini belirtti.

Kandemir, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesine ilişkin kararın ekonomi üzerinde tek başına baskı oluşturmayacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi kendi iç dinamikleri üzerinden olumsuzlukları aşabilecek güçte" dedi.

Türkiye'nin her geçen gün sorunlarını aştığını kaydeden Kandemir, "Biz daha farklı parametreleri esas alarak üretime ağırlık vermeliyiz. Bu tür tartışmalar yerine istihdamı ve üretimi artıracak politikaların yansımalarını görmemiz gerekiyor. Elbette sorunlarımız var, ekonomimizin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için güvenli çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Devletimizin reform adımları da bu noktada önemli destek noktalarındandır." ifadesini kullandı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu ise Fitch'in Türkiye kararının siyasi olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi üzerinde uluslararası güçlerin etkisini artırmak istediğini biliyoruz, Fitch'in kararını bu yönde değerlendirmek gerekir. Sıkıntılarımız yok değil ancak bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Ben 2017 yılını bir önceki yıla göre daha olumlu görüyorum." diye konuştu.


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