Mardin'de terör operasyonu

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MARDİN (AA) - Mardin’in Savur ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan ve bir evin bodrum katında bulunan toplam bin 850 kilogram patlayıcı imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola patlayıcı madde döşendiği ve boş bir evin bodrum katında patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, evin bodrumunda yapılan aramada patlamaya hazır 28 çuval içerisinde bin 350 kilogram amonyum nitrat, 40 litre benzin, 50 metre kablo ve 17 boş bidonun ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde de yola tuzaklanmış 500 kilogram el yapımı patlayıcının tespit edildiği aktarıldı.

Patlayıcıların ele geçirilen diğer malzemelerle birlikte kontrollü şekilde imha edildiği vurgulanan açıklamada, yoldaki patlayıcının imhası sonrasında yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 13 metre genişliğinde bir çukurun oluştuğu kaydedildi.

Bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri ve operasyonların devam ettiği belirtildi.