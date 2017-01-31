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Nijerya'da 10 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2017 Salı, 00:06

LAGOS (AA) - Nijerya'da ayrılma yanlısı tabloid gazete Biafra Times'ı bastıkları ve dağıttıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Lagos Emniyet Müdürü Fatai Owoseni yaptığı açıklamada, gazetenin basıldığı matbaanın kapatıldığını ve bölgenin gözetim altında olduğunu belirtti.

Lagos eyaleti Ceza Hukuku'na göre, bu durumun suç teşkil ettiğini vurgulayan Owoseni, gazetenin "kışkırtıcı ve kötü niyetli" olduğunu ifade etti.

Biafra Times'ı yayımlayan Peter Eke ise gözaltına alınmadan önce herhangi bir ayrılıkçı hareketin parçası olmadığını savundu.

Ülkenin doğusuyla ilgili hikayeleri yayımladıklarında gazetenin iyi sattığını fark ettiğinde Biafra Times üzerine yoğunlaşmaya karar verdiğini anlatan Eke, genellikle 5 bin kopya bastıklarını vurguladı.

Biafra Yerlileri Hareketi, ülkede Biafra bölgesinin bağımsızlığını istiyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'da kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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