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Maçın ardından

31 Ocak 2017 Salı, 00:11


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin, "Çok değerli bir rakibimizden çok değerli 3 puan aldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, sözlerine, stadı dolduran taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek başladı.

Eken buldukları golün ardından maçın bir süre Kasımpaşa üstünlüğünde geçtiğini dile getiren Şahin, "Çok değerli bir rakibimizden çok değerli 3 puan aldık. Oyunu belli bölümlerde domine ederek ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler. Burada oyuncularımın göstermiş olduğu tepki bence sonucu etkileyen en büyük etken." diye konuştu.


- Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını anlatarak, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Rakibimiz kazandı ve olduğumuz yerde puan aralığı biraz daha daraldı. Yediğimiz ilk golde, kontrolümüzde olan bir topta baskı yedik. Faul mu bilmiyorum ama o topun oradan uzaklaştırılması gerekiyordu. En formda oyuncum Veysel Sarı topu kaptırdı. Daha sonra oyunu oturttuk. Rakibimize biraz daha baskı kurduk. Çok fazla pozisyona giremedik ama daha doğru oynadık. Maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikası da böyle geçti. Daha sonra yediğimiz ikinci gol takımın gardının düşmesine neden oldu."

Kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Özdeş, "Skor ne olursa olsun maçı sonuna kadar kovalamak gerekiyor. Bugün kaybettik, bunu telafi etmek durumundayız. Takımım bu kalitede. Adanaspor takımını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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