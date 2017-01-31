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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da otomobil yangını

31 Ocak 2017 Salı, 01:41

MUĞLA (AA) - Bodrum'da, LPG'li bir otomobilin tüp satışı yapan bayi önünde alev alması paniğe yol açtı.

İlçeye bağlı Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, Sedat Koçak'ın kullandığı 35 HMN 90 plakalı LPG'li otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü hızla inerek araçtan uzaklaştı. Kısa sürede otomobili saran alevler, çevre sakinlerine panik yaşattı.

Yangının bir tüpgaz bayisi önünde çıkması, polis ekiplerinin de hareketli dakikalar yaşamasına neden oldu. Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuz duruma karşı çevre güvenliği aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının söndürülmesine yardım eden Gökhan Görgen, kovalarla su dökmelerine rağmen, alevleri kontrol altına alamadıklarını söyledi.

İtfaiye gelene kadar 10 kova su boşalttığını ifade eden Görgen, "Araç sürücüsünü Allah kurtardı. Tüpgaz bayisine de yakın bir alanda çıkması, bizi korkuttu. Dışarıda 12 tane mutfak tüpü varmış. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadan söndürüldü." dedi.

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