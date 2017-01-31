Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine gitmekte olan Rahmi Öztürk'ün kullandığı 20 LD 404 plakalı otomobil, İğdir Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Serdar Özgörmüş idaresindeki 20 PA 057 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken her iki sürücü araçlarının içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer sürücü Özgörmüş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılarak ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgörmüş'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öztürk'ün cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.