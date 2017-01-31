Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.