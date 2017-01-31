Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Giresun-Trabzon yolunun 43'üncü kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin (Yıldızlı Mevkisi) güney tüpünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 4 Şubat'a kadar tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi saat 08.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım tek şeritten sağlanacak.



Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-67'nci kilometrelerinde refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



