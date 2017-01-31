Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı.
Aralarında emniyet ve diyanet çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.