31 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 31 Ocak 2017

31 Ocak 2017 Salı, 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk için TBMM ve Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00/13.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meyra Palace Otel'de "Devlet Koruması Altında Kalmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmeleri Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısına ve protokol imza törenine katılacak, Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye-Fransa Yuvarlak Masa CEO Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/15.30/16.40/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci'nin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına ve şehir mezarlığındaki defin törenine katılacak.

(Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Çekya Tarım İş Forumu'nun açılışına katılacak, Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/ 11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2017-I" raporunun tanıtım toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, 2016 yılı dış ticaret, turizm ve nüfus istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ile görüşecek, iki bakan "İkili Hava Ulaştırma Anlaşması" ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalayacak.

(Asuncion) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'nin New York kentinde, Columbia Üniversitesinde ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati, MLS Futbol Ana Merkezi'nde ABD Futbol Ligi Komiser Yardımcısı Mark Abbot, NBA Komiser Yardımcısı Mark Tatum, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Helen Clark ve CAA Sports Başkanı Paul Danford ile ayrı ayrı görüşecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi İstanbul'da yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER

1- ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor

- Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet:

- "FOMC toplantısı olaysız geçecek"

- "Bu yılın ilk yarısında bir ve ikinci yarısında iki faiz artışı bekliyorum"

- High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan:

- "FOMC'den piyasaların yönünü etkileyecek bir karar ya da ipucu beklemiyorum"

- CME Group'un Fed fon vadelilerine dayandırdığı verilere göre, piyasalar Fed'in faiz oranını sabit tutmasına yüzde 96 olasılık veriyor

(Gülbin Yıldırım/Washington)


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