Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 17'si tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan komiser ve polis memuru E.A, İ.A, T.B, L.G, C.G, Z.K, T.Y, Ö.Y, A.I, H.Y, H.H.G, M.Ç, O.Y, T.Ş, S.K, F.Y, E.A, D.K. ile G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı. Zanlılardan D.K. serbest bırakılırken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmıştı.