Zonguldak'ta madenlerde iş güvenliği denetimleri

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki maden ocaklarında, iş sağlığı ve güvenliği ile engelli ve eski hükümlü çalıştırılması konularında açıkların giderilmesi amacıyla geçen yıl yapılan denetimlerde özel sektör kömür işletmelerine yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

TTK'nın yanı sıra Maden Yasası'nın 2004'te yürürlüğe girmesiyle özel sektöre de kiralanan maden ocaklarında, tahkimat sisteminden kişisel koruyuculara kadar çok sayıda önlem alınarak, iş kazalarının azaltılmasına çalışılıyor.

Zonguldak havzasında, yeni iş kazalarının yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında düzenli denetim yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında TTK ve özel maden işletmelerine yönelik denetimlerde belirledikleri eksiklikler doğrultusunda ilgililere para cezası veriyor.

- İş güvenliği açıklarına 3 milyon lira ceza

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenli denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Müfettişlerce geçen yıl kentte iş sağılığı ve güvenliği yönünden 90, işin yürütülmesi ve düzenlenmesi yönünden 147 iş yerinde Bakanlık müfettişlerince denetim gerçekleştirildiğini aktaran Demirsu, şunları kaydetti:

"Yer altı maden işletmeciliği birçok tehlikeyi barındıran, dünyanın en zor iş kollarından birisidir. Ocaklar denetlenirken iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından, madencilerin hayatını tehdit edebilecek eksikler yönünden üretimin durdurulmasına da karar verilebiliyor. Müfettişlerin denetimlerinin ardından iş yerlerine eksiklikleri bildirerek, gidermeleri için süre veriyoruz. Noksanlıklar giderilmemişse iş müfettişleri idari para cezası verilmesini talep ediyor. Müdürlük olarak biz de bunu uyguluyoruz. Geçen yıl yapılan denetimlerde 5 maden işletmesinde iş durdurma kararı alındı. İş sağlığı güvenliği denetimleri sonucu ise 43 işletmeye, 1 milyon 925 bin 900 lira ceza verildi. Yine işin yürütülmesi yönünden 28 iş yerine, 1 milyon 123 bin 283 lira idari para cezası uyguladık."

- "Ceza yerine istihdam için çaba sarf ediyoruz"

Demirsu, özel sektörde engellileri işe yerleştirme sayısında yüzde 95, kamu kurum ve kuruluşlarında ise yüzde 100'lük bir başarı yakaladıklarını dile getirdi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdam edilmesi konusunda dikkati çeken Demirsu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş yerlerine idari para cezası vermek yerine engelli ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Personelimizin ziyaret ettiği iş yerlerinde yasayla ilgili bilgi veriliyor. Prosedüre uyulmaması durumunda cezai işleme tabi tutulacakları anlatılıyor. Uyarılara rağmen direnen işletmeler de oluyor. Maddi yaptırımı en son uyguluyoruz. Geçen yıl, yasa uyarınca gereken oranda engelli ve eski hükümlü istihdam etmeyen iki iş yeri ile bir kamu kuruluşuna 898 bin 105 lira ceza uygulandı."

İlgili yasa uyarınca işletmelere, çalıştırmadıkları her engelli için aylık 2 bin 211 lira ceza uygulanıyor. Tahsil edilen cezalar, engelli ve eski hükümlülerin mesleki eğitimleri, rehabilitasyon, iş kurmaları ve iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile bu kapsamdaki projelerde kullanılıyor.