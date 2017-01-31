Manisa organ bağışında örnek oluyor

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MANİSA (AA) - Manisa İl Sağlık Müdürü Hakan Bayrakçı, organ bağışında Manisa'nın İzmir ve İstanbul’un ardından 3. sırada olduğunu bildirdi.

Bayrakçı, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl çok sayıda kişinin organ yetmezliği ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, organ nakli bekleyen hasta sayısının da her geçen yıl hızla çoğaldığına dikkati çekti.

Organ bağışı bilincinin yerleşmesi, gelişmesi ve organ bağışının artmasına katkıda bulunmak amacıyla sağlık çalışanları ile halka yönelik eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüldüğünü kaydeden Bayrakçı, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği sayesinde organ bağışında gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirtti.

Bayrakçı, “(Bağışla, hayata bağlan) sloganı ile gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları neticesinde, 2016 yıl sonu itibarıyla 15 bin 275 bağışçı sayısına ulaşarak, organ bağışında İzmir ve İstanbul’un ardından 3. sıraya yerleşmiş bulunmaktayız. İlimizde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde organ bağışındaki yükselişimiz donör sayısına da yansımaktadır. Gerçekleşen beyin ölümü ve donör sayıları da son yıllarda en iyi seviyeye gelmiş durumdadır. 2016 yılında gerçekleşen 26 beyin ölümünde 8 donör elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.