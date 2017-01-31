GÜNCELLEME- Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Adana'ya getirileceği öğrenildi.