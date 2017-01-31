Tunceli Valisi Kaymak:

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Osman Kaymak, terör olaylarına ilişkin "Bu şiddetten sonuç alamayacaklar. 80 milyon Türk milleti ve Türk ordusunun yenilemeyeceğini bilmeleri lazım." dedi.

Vali Kaymak beraberindeki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ile Ovacık ilçesinde temaslarda bulundu.

Ovacık Kaymakamlığı önünde Kaymakam Selim Çomaklı ve ilçe protokolünce karşılanan Vali Kaymak ve Korgeneral Yılmaz, makamında ziyaret ettikleri Çomaklı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Kaymak, daha sonra ilçedeki kayak merkezine geçip burada kayak yaptıktan sonra ilçe merkezine döndü.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymak, sohbet etti. Kaymak, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Ovacık potansiyeli ve imkanları olan bir ilçedir, bu imkanları hizmete dönüştürmek istiyoruz ama en büyük sıkıntı terör. Terörden dolayı da sizden isteğimiz arkadaşlar artık bu şiddetin, terörün bitmesini istiyoruz, hepimiz istiyoruz ama birileri teröre destek oluyor. Şimdi bu adamlar dağlarda yiyip içiyorlar; tabi ki imkanları var, bunlara bu imkanı verenler vermeyecek. Size demiyoruz ki direk gidip onlara karşı tavır alın ama bu şiddetten sonuç alamayacaklar. 80 milyon Türk milleti ve Türk ordusunun yenilemeyeceğini bilmeleri lazım."

Kaymak'a ilçedeki temasları sırasında Korgeneral Uyar'ın yanı sıra Kaymakam Çomaklı, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Fahrettin Doğu Ateş de eşlik etti.