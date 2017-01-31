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Ahşap eşyalar "tek fırça darbesiyle" çiçek açıyor

31 Ocak 2017 Salı, 10:01

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da emekli işçi Emin Karakaya (51), öğrendiği "one stroke" tekniğiyle evlerde kullanılan ahşap eşyalara çiçek desenleri boyuyor.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra eşinin de yönlendirmesiyle ahşap boyama sanatına ilgi duymaya başladığını söyledi. "Tek fırça darbesi" olarak anılan "one stroke" tekniğiyle yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını dile getiren Karakaya, "Eşim bir gün ahşap boyama kursuna gittiğini anlattı. Daha sonra baktığımda evdeki eski sehpaların teker teker kaybolduğunu gördüm. Merak ederek eşime sehpaların neden kaybolduğunu sordum. Bana bir sürprizinin olduğunu söyledi. Bir süre sonra eve yeni sehpalar geldi. Adeta çiçeklerle bezenmiş gül bahçesine dönen sehpaları incelediğimde, bizim evden bir süre önce kaybolan sehpalar olduğunu fark ettim. Daha sonra bu sanatı öğrenmeye karar verdim. Eşim de kurslarda öğrendiklerini bana öğretti. Ben de kendimi bu alanda biraz daha geliştirdim. Şu anda herhalde bu sanatı Kütahya'da yapan tek kişiyim." diye konuştu.

Kendi çabalarıyla öğrendiği "one stroke" tekniğinin dünyada bilinen iyi bilinen bir sanat dalı olduğunu anlatan Karakaya, eski ahşap eşyaların bu sanatla tekrar can kazandığını söyledi.

Kütahya Belediyesine ait Kültür ve Sanat Merkezinde tahsis edilen 4 metrekarelik atölyede, evlerde kullanılan ahşap malzemeleri sanatıyla çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirten Karakaya, "Evlerimizde kullanılan ahşap takı kutuları, şemsiyelikler, çay kahve tepsileri, ekmeklikler, peçetelikler, çanta ve zigon sehpaları tek fırça darbesi tekniğiyle güller, laleler ve sümbüllerle süslüyorum." ifadelerini kullandı.

Tek fırça darbesi tekniğinin en büyük özelliğinin ise çizilen nesneleri daha estetik göstermesi olduğunu bildiren Karakaya, yaptığı eserlerin herkesçe beğenildiğini aktardı.

Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın son Kütahya gezisinde, atölyesini ziyaret ederek bir eserini beğenip imzaladığını kaydetti.

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