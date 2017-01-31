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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 ...
31 Ocak 2017 Salı, 10:04
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolara geriledi.