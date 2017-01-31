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GRAFİKLİ - Turizm istatistikleri (1)

31 Ocak 2017 Salı, 10:11

ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 72,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 705 dolar, yabancıların ortalama harcaması 633 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişiye düştü. Bunların yüzde 80,6’sını (25 milyon 265 bin 406 kişi) yabancılar, yüzde 19,4’ünü (6 milyon 99 bin 924 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

- Turizm gideri yüzde 11,4 azaldı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin dolarını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

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