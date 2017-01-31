Enerji ithalatı aralıkta azaldı

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ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı aralık ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 azalarak 2,8 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar oldu. Bu rakamın, 2 milyar 852 milyon 313 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl aralıkta 3 milyar 5 milyon 337 bin dolarlık enerji ithalatı yapılmıştı. Bu yılın aynı ayında bu rakam, yüzde 5,1 azalışla 2 milyar 852 milyon 313 bin dolara geriledi.

Söz konusu ayda ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak, 2 milyon 504 bin 961 ton oldu.