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ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 gerileyerek 55 milyar 996 milyon dolara indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2016 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2015'e göre yüzde 0,9 azalarak 143 milyar 839 milyon dolardan 142 milyar 606 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,2 azalış gösterdi ve 207 milyar 234 milyon dolardan 198 milyar 602 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı ise yüzde 11,7 azalarak 63 milyar 395 milyon dolardan 55 milyar 996 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015'te yüzde 69,4 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 71,8'e yükseldi.

(Sürecek)