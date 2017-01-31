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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GRAFİKLİ - Dış ticaret istatistikleri (1)

31 Ocak 2017 Salı, 10:13

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 gerileyerek 55 milyar 996 milyon dolara indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2016 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2015'e göre yüzde 0,9 azalarak 143 milyar 839 milyon dolardan 142 milyar 606 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,2 azalış gösterdi ve 207 milyar 234 milyon dolardan 198 milyar 602 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı ise yüzde 11,7 azalarak 63 milyar 395 milyon dolardan 55 milyar 996 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015'te yüzde 69,4 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 71,8'e yükseldi.

(Sürecek)

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolara geriledi.
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TÜİK VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'NİN İHRACATI, 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 0,9 AZALARAK 142 MİLYAR 606 MİLYON DOLAR, İTHALATI YÜZDE 4,2 DÜŞEREK 198 MİLYAR 602 MİLYON DOLAR OLDU. DIŞ TİCARET AÇIĞI, YÜZDE 11,7 AZALARAK 55 MİLYAR 996 MİLYON DOLARA GERİLEDİ.
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
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TÜRKİYE'NİN NÜFUSU, 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 1 MİLYON 73 BİN 818 KİŞİ ARTARAK 79 MİLYON 814 BİN 871 KİŞİ OLDU.
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