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ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri, 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,9'u yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,1’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 4 milyar 30 milyon 717 bin dolarını kişisel harcamalar, 752 milyon 12 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 626 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise bin 72 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,4 azalarak 6 milyon 699 bin 430 kişi olarak belirlendi. Bunların yüzde 81,4’ünü (5 milyon 453 bin 780 kişi) yabancılar, yüzde 18,6'sını (1 milyon 245 bin 650 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43 azalarak 870 milyon 700 bin dolar oldu. Bunun 747 milyon 720 bin dolarını kişisel, 122 milyon 980 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azalarak 1 milyon 796 bin 130 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 485 dolar olarak gerçekleşti.

(Bitti)